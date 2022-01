Covid, in Italia 68.052 nuovi casi con 445.321 tamponi e 140 morti

I numeri della pandemia

Sono 1.351 i pazienti in terapia intensiva, 32 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 103. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 12.333, cioè 577 in più rispetto a domenica. Aumentano gli attuali positivi: sono 54.515 in più rispetto a ieri, per un totale di 1.125.052.