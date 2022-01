Covid, Bassetti: "Non vaccinarsi vuol dire giocare a una potenziale roulette russa"

Il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, a "Mattino Cinque News" parla chiaramente di una imminente stretta per chi non è vaccinato: "Credo che sia giusto, perché noi dobbiamo convivere con questo virus, togliendo il più possibile le restrizioni in essere e l'unico modo per farlo nel breve periodo è quello di essere tutti vaccinati o, comunque, protetti dalla infezione più grave".

"Con la variante Omicron il virus si diffonderà velocemente e le persone non vaccinate si contageranno, e, ovviamente, rischieranno molto di più dei vaccinati, d'altronde questa è una loro scelta. Noi medici saremo pronti a curarli, come abbiamo fatto sempre" ha spiegato Bassetti che ha aggiunto: "Mi pare, però, evidente che oggi non vaccinarsi vuol dire mettersi a rischio di una potenziale roulette russa. Diciannove volte su venti va bene, una volta su 20 può andare male".