Covid, Bassetti: "Isolamento solo per i positivi, non per i contatti"

"Con le attuali regole sulle quarantene e con gli attuali numeri di positivi giornalieri si rischia di arrivare a dieci milioni di italiani in isolamento". Parola di Matteo Bassetti, direttore del reparto di Malattie infettive del San Martino di Genova, che a "Pomeriggio Cinque News" ha lanciato la sua proposta per rivedere le quarantene: "Non ci possiamo permettere di bloccare di nuovo il Paese - ha spiegato il medico - e nemmeno possiamo trattare la quarta ondata cone le regole della seconda. Concretamente, propongo di tornare alle regole per il raffreddore e l'influenza: chi è positivo sta a casa, mentre i contatti di un positivo no".

Bassetti poi precisa: "Ovviamente questi nuovi criteri andrebbero applicati soltanto per i vaccinati - ha aggiunto - mentre per i non vaccinati il discorso cambia e dovrà essere stabilito dalla politica. Se non verranno allentate le norme per l'isolamento dei vaccinati, tra una ventina di giorni il Paese rischia di essere letteralmente paralizzato".