Tamponi, Matteo Bassetti: "Lasciamoli a chi ne ha bisogno, quasi inutili per i tripli vaccinati"

"Lasciamo il tampone a chi veramente ne ha bisogno". Così l'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti commenta a "Pomeriggio Cinque News" la corsa ai tamponi di questi ultimi giorni in vista delle feste di Natale e Capodanno. "Anche perché - continua l'infettivolgo - mi pare che le farmacie abbiano già tanto lavoro da parte di chi il tampone lo deve fare perché non è vaccinato. Lasciamo perdere questa misura".

"Inoltre - aggiunge Bassetti - sono sempre stato contrario ai tamponi per i tripli vaccinati". Sulla tipologia di test, invece, l'infettivologo precisa: "Il limite più grande di quello antigenico sono i falsi negativi, cosa che non accade con i tamponi molecolari. Bisogna fare attenzione - precisa l'infettivologo che conclude - sono importanti ma non vorrei che dessero delle patenti di sicurezza alle persone che non hanno senso".