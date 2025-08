Cotignola, cori fascisti alla Festa dell'Unità: in trenta cantano “Faccetta nera” con il megafono | Il Pd: "Grave offesa"

Samuele Staffa, segretario comunale del Partito Democratico di Cotignola, ha condannato con fermezza quanto accaduto, definendolo un atto che offende non solo il partito ma l'intera comunità. In una nota ha dichiarato: "Il soggetto leso a seguito di questa triste vicenda non è solamente il Partito Democratico, ma l'intera comunità cotignolese. Non può essere infangata la storia di una comunità che regge le proprie fondamenta sui Giusti tra le Nazioni, su Leno, don Stefano e su tutti coloro che hanno messo a repentaglio la propria vita per salvarne altre". Staffa ha inoltre sottolineato come l'antifascismo rappresenti un valore fondante della Costituzione e debba essere condiviso da tutte le forze democratiche, al di là delle appartenenze politiche.