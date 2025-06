Fascismo e antisemitismo, un 17enne comasco per due mesi non potrà usare il web

Nel Comasco un 17enne è stato indagato e sottoposto a una misura restrittiva dell'uso del web per due mesi e due altri minorenni sono stati perquisiti, quali promotori di un gruppo finalizzato "alla propaganda e all'istigazione a delinquere" per motivi di odio razziale "anche mediante l'apologia della Shoah". Le due perquisizioni sono state operate una in Friuli Venezia-Giulia, nei confronti di un presunto membro del gruppo, e l'altra nel Comasco, ad un terzo minorenne "possibile possessore di armi". I tre appartengono ad ambienti dell'estrema destra radicale e suprematista, con richiami a fascismo e nazismo sul web. Obiettivo del gruppo era istigare i giovani