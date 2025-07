La sede del movimento "Avanguardia Torino" è stata posta sotto sequestro dai carabinieri del Ros, nel capoluogo piemontese, nel corso di un'indagine su una serie di iniziative considerate di "esaltazione" dei principi e dei metodi del fascismo e del nazismo. Si procede per "associazione finalizzata alla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa" e per la violazione della legge del 1952 sulle "manifestazioni fasciste".