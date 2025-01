Neonata rapita a Cosenza, coppia accusata di sequestro risponde al gip: scarcerato il marito

L'avvocato di Vespa, Teresa Garritano, ha fatto sapere di aver chiesto l'applicazione di una misura meno afflittiva rispetto alla custodia in carcere, per la quale il gip si è riservato di decidere, e l'autorizzazione a sottoporre la 51enne a una visita in carcere da parte di un medico specializzato in psichiatria, richiesta alla quale il pm non si è opposto.