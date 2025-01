Bimba rapita in clinica a Cosenza, il responsabile legale: "Stiamo verificando se possiamo migliorare la sicurezza"

"Se sono riusciti a studiare la clinica, vuol dire che sono riusciti a entrare indisturbati per poterla studiare", spiega il conduttore. "Studiare le abitudini della nostra clinica è semplice perché fa anche dal altro come oculistica. Facciamo circa 7000 interventi all'anno di oculistica e quindi qui da noi può entrare e uscire chiunque, per fare anche una semplice visita. Sapere quali sono gli orari di visita è semplice perché sono appesi e si possono chiedere anche alle persone", risponde il responsabile legale della clinica. "Lei prima ha detto che l'allarme è partito prontamente, l'allarme è partito perché la madre si è resa conto che la bambina dopo 3 ore non c'era. Allora le chiedo: il reparto ha fatto partire perché la bambina non era lì o è stata la mamma a rendersi conto che la bambina non c'era più?", domanda la conduttrice Federica Panicucci. "Noi facciamo un controllo informando tutti che i nostri dipendenti, con cui possono rapportarsi i pazienti, hanno una divisa e un cartellino identificativo con nome, cognome, tipo di operatore sanitario. La cosa strana qual è? Noi non abbiamo un nido con 10 culle con qualcuno che le ha lasciate incustodite, noi abbiamo un sistema che verifica che i pazienti si interfaccino solo con i nostri operatori", spiega Greco. E conclude: "Noi abbiamo un team di crisi che nell'immediatezza è stato convocato per verificare se ci sono termini di miglioramento nelle nostre procedure. Nulla è perfetto e tutto è perfettibile. Questo team di crisi sta verificando affinché queste cose non si verifichino".