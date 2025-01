Neonata rapita a Cosenza, la poliziotta angelo custode di mamma Valeria: "L'ho stretta dopo l'incubo, resteremo unite per sempre"

In quelle tre interminabili ore di forsennata ricerca della piccola Sofia, lei è rimasta accanto a mamma Valeria per incoraggiarla, per sostenerla, per aggiornarla in tempo reale degli sviluppi della vicenda. E, alla fine, quei momenti di tensione e sconforto trascorsi insieme si sono sciolti in un lungo abbraccio all'annuncio: "Sofia è stata trovata, è tra le braccia del commissario, stanno tornando in clinica". E' stata ribattezzata l'"angelo custode" di mamma Valeria, Samantha Schifano, 36 anni di Torino, l'agente di polizia che ha assistito la donna di Cosenza alla quale era stata rapita la figlia di un giorno. "Alla fine dell'incubo l'ho stretta, resteremo unite per sempre", ha raccontato la poliziotta della squadra mobile di Cosenza a La Repubblica.