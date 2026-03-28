Una "psico-card" per non restare soli: così a Cortona si aiutano gli studenti in difficoltà

Sul disagio giovanile c'è chi gioca d'anticipo: con una psico card che mette in contatto gli studenti direttamente con un esperto. Con cui confrontarsi e - perché no - sfogarsi. Siamo a Cortona, provincia di Arezzo. Nella città etrusca della Valdichiana il Comune ha pensato, poi realizzato con le scuole, un progetto per venire in aiuto ai giovani che stanno vivendo un momento di difficoltà. Rinascimento d'Amore, così si chiama l'iniziativa, è arrivato alla seconda edizione e dopo un ciclo di incontri sull'educazione affettiva ha messo una ciliegina sulla torta: un filo diretto con uno psicologo - gratuito e disponibile tutto l'anno - con cui parlare, quando si ha bisogno. Per farlo basta inquadrare un QR Code o mandare una mail.