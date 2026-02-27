Paolo avrebbe voluto essere lì, all'Ariston, ma non ha potuto. Così è stato il Festival ad andare da lui. Il direttore artistico Carlo Conti ha introdotto la sua storia parlando di un disagio giovanile sempre più diffuso, di una violenza che interroga tutti e dal suo letto, con parole scandite a fatica ma con una lucidità disarmante, il 25enne ha lanciato un messaggio netto. Alla domanda sul perdono, ha risposto sì. E quando Conti lo ha esortato a non mollare, lui ha replicato con un sorriso e una determinazione che hanno bucato lo schermo: "Non si molla un c...o". In quel momento Paolo è diventato il volto di una battaglia che riguarda migliaia di ragazzi.