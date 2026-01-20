Coltelli e catene, in 10 anni raddoppiate le denunce per porto di armi improprie tra i giovani

I dati emergono dall'anticipazione della ricerca “A mano armata. Un’indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà”, realizzato dal Polo Ricerche di Save the Children e in uscita a marzo. Nel dettaglio dal 2019 al 2024, i minori segnalati per porto di armi improprie sono passati da 778 a 1946. E la tendenza sembra destinata a peggiorare: nel primo semestre del 2025 i giovanissimi trovati con coltelli, bastoni e catene sono già 1096.