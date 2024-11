Centinaia di studenti sono scesi in piazza a Torino per contestare la politica del governo sulla scuola e appoggiare la Palestina. Un ordigno artigianale è stato fatto esplodere in mezzo alle forze dell'ordine in piazza Castello e 15 agenti sono finiti in pronto soccorso, pare a causa delle esalazioni urticanti provenienti dall'ordigno. I dimostranti hanno poi bruciato un fantoccio con le fattezze del ministro Valditara e alcuni di loro hanno vandalizzato due fast food.