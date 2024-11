Bologna, corteo di CasaPound: scontri tra polizia e antifascisti

Sulla Scalinata del Pincio a Bologna si sono verificati scontri tra i manifestanti del corteo antifascista e la polizia, intervenuta in tenuta antisommossa. Il gruppo aveva raggiunto rapidamente via Indipendenza per raggiungere la zona vicina dove si trova il gruppo di CasaPound. A un certo punto in tanti dal corteo antagonista si sono diretti con il volto coperto verso il parco della Montagnola, dove è avvenuto il contatto con le forze dell'ordine, con lancio di fumogeni e petardi. Alcuni partecipanti del corteo sono rimasti feriti in modo lieve. Uno di loro aveva un vistoso taglio sulla fronte, medicato con alcuni cerotti.