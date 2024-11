Milano, corteo pro Palestina: "Applausi ai ragazzi di Amsterdam, hanno dato una lezione" | "Agire anche qui contro sionismo"

"Un applauso ai giovani di Amsterdam. Un applauso a tutti i giovani, ragazzi e ragazze, che hanno dato una lezione". Con queste parole gridate al megafono, seguite da applausi e anche qualche fischio, è partito un corteo pro Palestina che ha sfilato per le vie di Milano, dirigendosi da piazzale Cadorna a Porta Genova. "In questi giorni abbiamo visto come nostri fratelli ad Amsterdam hanno agito contro il sionismo. Questa è la solidarietà. Dobbiamo farlo anche qui in Italia, non possiamo rimanere solo a fare le piazze di solidarietà. Dobbiamo agire nelle piazze, nei luoghi di lavoro, alle manifestazioni. Bisogna agire ora, non domani - hanno affermato gli organizzatori -. Tutti i media hanno detto che erano atti antisemiti: ciò che è stato portato ad Amsterdam erano atti antisionisti".