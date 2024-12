Corteo Pro Pal degli studenti a Torino, scontri con la polizia

In un corteo di solidarietà al popolo palestinese organizzato dagli studenti a Torino ci sono stati scontri davanti alla sede del Politecnico, dove alcuni manifestanti hanno lanciato uova e sassi contro le forze dell'ordine. Gli agenti del reparto mobile della polizia hanno reagito servendosi di scudi e manganelli e uno dei dimostranti è stato bloccato. Circa 300 i giovani che stavano marciando per le vie del centro. In testa al corteo lo striscione con la scritta "Boicottiamo la guerra, scuola e università con i popoli in rivolta".