Coronavirus, Zaia: "Servono leggi per tracciare i movimenti dei telefonini"

Il tracciamento dei movimenti attraverso i cellulari per limitare la diffusione del coronavirus "è un'ottima soluzione", dice il governatore del Veneto Luca Zaia, secondo cui però c'è un problema di privacy. "Ma siamo in emergenza, e ci vuole un provvedimento per queste attività", ha aggiunto. "Ci hanno proposto dei software stratosferici, però mi metto nei panni dei cittadini, bisogna che ci sia una legittimazione giuridica", ha concluso.