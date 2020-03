Napoli, al Cardarelli 249 medici si danno malati | Il direttore delle Emergenze: "Per loro solo commiserazione"

I "furbetti" del coronavirus arrivano anche in corsia. A Napoli 249 operatori sanitari dell'ospedale Cardarelli, il più importante della città, sono in malattia. Il contagio, in questo caso, non c'entra. Tutto fa pensare a una diserzione di massa, dettata forse dalla paura. A denunciare l'accaduto è Ciro Mauro, direttore del dipartimento Emergenze: "Penso a tutti gli operatori che sono al loro posto e penso anche a quelli che si nascondono dietro un certificato medico fasullo lasciando i colleghi da soli a lavorare".