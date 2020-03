Dl "Cura Italia", testo finale di 127 articoli, 500mln per Alitalia

E' di 127 articoli il testo finale del decreto "Cura Italia" bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Confermato l'impianto del provvedimento con gli aiuti per famiglie e imprese. Passa da 600 a 500 milioni il fondo che servirà sia per i danni dell'intero settore aereo sia per la costituzione di una newco pubblica per Alitalia.