Coronavirus, in Italia 18.916 nuovi casi su 323.047 tamponi e altri 280 morti

Ministero della Salute

Sono 18.916 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 323.047 tamponi processati. Il tasso di positività si attesta al 5,86%, in calo rispetto al 6,3% di ieri. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 280, per un totale di 97.507 dall'inizio della pandemia. Aumentano di 22 unità le terapie intensive, mentre sono 80 in più i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid.