Covid, appello sindaco di Milano: "Nel weekend comportatevi bene"

Ansa

"Comportatevi in modo adeguato al difficile momento": è questo l'appello con cui il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è rivolto su Facebook ai milanesi nell'ultimo fine settimana giallo prima che la Lombardia rientri in zona arancione, annunciando che comunque ci saranno controlli piu' decisi. "Siamo in arancione da lunedì, ma avendo un week-end di giallo e bel tempo - ha spiegato - vi chiedo di tenere un comportamento corretto".