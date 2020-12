Milano verso il voto, Sala: "La mia sarà una lista di giovani"

A caccia della conferma - "Se i milanesi mi riconfermeranno saranno i miei ultimi 5 anni da sindaco - ha detto - il mio impegno sarà quello di creare una classe dirigente e un candidato a prendere il testimone. Ci sarà un gruppo di persone che si giocherà le carte per essere il delfino o la delfina".

Rapporto con M5s e coi Verdi - Poi Sala ha parlato anche del rapporto com M5s: "Vorrei vedere cosa succede nelle altre città. Credo però che pur portando grande rispetto per i 5stelle ci sia tanta distanza tra le nostre e le loro proposte, perciò è meglio che ognuno si presenti per conto proprio". Mentre "con i Verdi sto discutendo. Abbiamo avuto confronti anche aspri, ma rimane il fatto che il mio credo ambientalista è fortissimo. Mi auguro che si possa trovare una convergenza. Io mi sento 'verde' e se non troveremo una strada sarò io a interpretare il pensiero ecologista. La speranza è comunque che i Verdi siano nell'alleanza".

La gestione della pandemia e il "sogno" Merkel - Inevitabile, poi, un riferimento alla pandemia e alla gestione a livello nazionale. "Nella fase iniziale non male e poi... la politica non si deve far trascinare dall'emotività. Qualunque sia la decisione del governo sulla zona rossa per Natale, io non ho niente da dire. Il problema è non continuare a cambiare perché questo disorienta i cittadini e chi campa non di reddito fisso". Poi Sala fa notare che soltanto "Angela Merkel" ha saputo usare le parole giuste durante la pandemia: "Il sogno di ogni politico è lasciare dando il meglio nell'ultima fase della propria carriera. E Merkel, nell'ultima fase, sta dando il meglio. L'ammiro profondamente".

Milano policentrica - Parlando di Milano, il sindaco dice che "una delle risorse è la vita ricchissima dei suoi quartieri. In passato tanti hanno parlato di città policentrica arrivando a mitizzarla, ma mai a realizzarla. Ora ci sono i presupposti perché questo accada. Noi crediamo nella città in 15 minuti, rifondata sulla prossimità. Ci crediamo perché una delle cose che cambierà sarà la mobilità.

"Le città non sono al tramonto" - Mobilità significa "garantire ai cittadini tutti i servizi primari vicino a casa, appunto in 15 minuti a piedi o in bicicletta. Bisogna trovare la formula per dare la dignità del vivere anche a chi non abita in un quartiere centrale. Sì, la Milano del futuro è policentrica". Milano è stata messa, ed è ancora messa, a dura prova dalla pandemia: "Bisogna avere un altro disegno, consapevoli che abbiamo di fronte 24 mesi di sofferenza e che ci vorrà tempo per rimettere in moto la macchina ma le città non sono al tramonto", conclude.