Coronavirus, domenica di grandi assembramenti: da Milano per il derby, al litorale di Roma e al centro di Napoli

A pandemia ancora in pieno corso, con i contagi da Covid in risalita , e con nuove misure di contenimento all'ordine del giorno ( lunedì mattina il Cdm ), certe immagini non possono che preoccupare. Le ultime, in ordine di tempo, arrivano da Milano , dove migliaia di tifosi si sono assembrati nell'immediata vigilia del derby di campionato Milan-Inter. Persone accalcate in questa penultima domenica di febbraio anche a Roma e Napoli ( proprio come il giorno precedente ).

Milano - Il derby è sempre il derby, alla faccia di tutti i divieti di assembramento per la pandemia. Nonostante l'impossibilità di ingresso allo stadio, i tifosi di Inter e Milan non hanno voluto far mancare il loro supporto in vista dell'attesissima stracittadina in programma allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Migliaia di sostenitori della Curva Nord interista e della Curva Sud milanista si sono radunati sin dalla mattina all'esterno dei rispettivi settori con tanto di bandiere e striscioni. Come mostrato da diversi video sui social, nessun distanziamento sociale per i diversi tifosi, quasi tutti senza mascherine, che hanno intonato cori per sostenere i loro beniamini.



Roma - Con il passare delle ore ha assunto la connotazione di un vero e proprio "pienone" estivo la domenica sul litorale romano, con un assalto di auto in particolare verso Ostia e Fiumicino. A simboleggiarlo anche il continuo afflusso di veicoli in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino. File per entrare nel centro cittadino di Fiumicino, anche in direzione del lungomare, con parcheggi saturi dappertutto. Oltre che nei ristoranti e nei chioschi sul mare, tante presenze anche sulle spiagge e sui lungomare. Non trovando posti liberi, alcuni visitatori hanno fatto "dietrofront" e sono ripartiti verso la Capitale.

Napoli - Non solo sabato. A Napoli, primo giorno di zona arancione, tanta folla in giro per la città, tra lungomare, strade del centro e al Vomero. Molta gente in strada, un affollamento "agevolato" anche dalla splendida domenica di sole. Con il passaggio della Campania dal giallo all'arancione, il consumo in bar, pasticcerie e ristoranti, è possibile solo con asporto. In qualche zona si sono registrate file davanti ai locali per caffè e bevande da portare via. Inevitabili gli assembramenti, qualcuno non indossava la mascherina.