Coronavirus, Novartis: disponibili a produrre il vaccino a Torre Annunziata | Pfizer: 40 milioni di dosi in Italia entro l'anno

"Siamo pronti a dare il nostro contributo. Stiamo valutando in maniera seria quale sia la capacita' esistente e i volumi che puo' generare il nostro stabilimento". Così Pasquale Frega, country president di Novartis in Italia e ad di Novartis Farma, spiega in un'intervista a Repubblica di aver messo mettendo a disposizione del governo lo stabilimento di Torre Annunziata per produrre i vaccini anti-Covid. Lo stabilimento campano del colosso farmaceutico svizzero, sottolinea, "potrebbe supportare gli sforzi per produrre vaccini in Italia. Entro i prossimi 4 anni abbiamo programmato di investire nel sito oltre 20 milioni di euro per aumentare la sua capacità produttiva. Nel caso fossimo scelti dal governo, gli investimenti saranno aumentati".