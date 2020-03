Coronavirus, Conte: "Ci aspettano settimane molto impegnative"

Con i provvedimenti per arginare la diffusione del coronavirus, il governo è "consapevole che è in gioco anche la tenuta sociale ed economica del Paese. Ed è per questo che le nostre scelte sono sempre molto ponderate". A chiarirlo è il premier Conte, secondo il quale "ci aspettano settimane molto impegnative" perché "stiamo affrontando la crisi più difficile dal dopoguerra. Anche gli italiani ne sono consapevoli. Questo è il momento delle scelte".