Coronavirus, la Cnn: l'Italia ha chiesto aiuto al Pentagono

Il governo italiano avrebbe lanciato al capo del Pentagono, Mark Esper, un appello per ottenere equipaggiamento medico come mascherine e respiratori contro il coronavirus. A sostenerlo è la Cnn, che cita un dirigente della difesa Usa coperto dall'anonimato. Secondo l'emittente, l'Italia avrebbe anche chiesto ai militari Usa di stanza nel nostro Paese di fornire personale medico e ospedali da campo in sostegno alle nostre truppe.