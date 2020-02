Coronavirus, Conte: "Misure come in nessun altro Paese, avranno efficacia contenitiva"

"Abbiamo adottato misure che nessun altro Paese ha adottato. Queste misure sono per contenere il rischio di contagio". Parola del premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio in collegamento a "Live - Non è la d'Urso" su Canale 5. Conte, intervistato da Barbara d'Urso, ha chiarito alcuni punti dell'attuale situazione legata al contagio: "Ci è stato riconosciuto a livello europeo il massimo rigore in merito ai controlli - ha precisato il premier - ho detto fin dall'inizio che affronteremo questa emergenza con la massima precauzione".

Conte, poi, ha spiegato alla conduttrice che "non c'è preoccupazione per approvvigionamento alimentare", riferendosi all'assalto ai supermercati delle ultime ore nelle zone colpite dal virus. Ai cittadini attualmente in quarantena, il capo del governo ha voluto rivolgere un appello: "Ringrazio i cittadini dei comuni dei focolai per i sacrifici che faranno nei prossimi quattordici giorni permettendoci di effettuare ulteriori verifiche. Abbiamo individuato quelle persone che sono scappate in altre regioni. Per chi viola la quarantena c'è una sanzione penale. Garantisco che non sprecherò un secondo per le polemiche politiche, lavoreremo di squadra per tutelare la salute degli italiani".

"Noi pensiamo che le misure decise contro il coronavirus per i prossimi 14 giorni possano avere un'efficacia contenitiva. Stiamo facendo migliaia di controlli", ha aggiunto, sottolineando che per l'economia "il quadro diventa più complesso". Conte ha ribadito che si tratta di "un'emergenza nazionale. Sarò sempre impegnato in prima persona a coordinare i lavori, sono molto confidente perché ho una squadra straordinaria, la squadra del sistema Italia. La nostra sanità è eccellente".

Il presidente del Consiglio ha poi lanciato una stoccata al leader della Lega Matteo Salvini. "Non so perché Salvini chiede le scuse, vorrebbe le scuse da agosto, ma io ad agosto ho semplicemente detto quello che ritenevo andasse detto in Parlamento". "Ho cercato l'ex ministro Salvini sabato su vari cellulari che ho e non mi ha risposto, ma lo conosco, ci ho lavorato 15 mesi, non mi stupisce il suo comportamento".