Coronavirus, Conte: "Sorpreso da questa esplosione di casi"

Giuseppe Conte esprime la sua sorpresa "per questa esplosione di casi di coronavirus, tenuti sotto controllo fino a poco tempo fa" e spiega: "Lavoriamo in collegamento con i governatori del nord e i ministri. Dobbiamo perseguire la linea della massima precauzione. Stiamo cercando di individuare e circoscrivere i focolai. Faremo di tutto per contenere i contagi". Il premier sottolinea inoltre che l'Italia "ha optato da subito per il massimo rigore".