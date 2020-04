Coronavirus, Boccia invita "Regioni e Lega a non soffiare sul fuoco" | Salvini: "Portiamo in Parlamento la voce degli italiani"

Coronavirus, a Milano segnaposto alle fermate di bus, tram e metro IPA 1 di 68 IPA 2 di 68 IPA 3 di 68 IPA 4 di 68 IPA 5 di 68 IPA 6 di 68 IPA 68 di 68 IPA 68 di 68 IPA 68 di 68 IPA 10 di 68 IPA 11 di 68 IPA 12 di 68 IPA 13 di 68 IPA 14 di 68 IPA 15 di 68 IPA 16 di 68 IPA 17 di 68 IPA 18 di 68 IPA 19 di 68 IPA 20 di 68 IPA 21 di 68 IPA 22 di 68 IPA 23 di 68 IPA 24 di 68 25 di 68 IPA 26 di 68 IPA 27 di 68 Ansa 29 di 68 Ansa 30 di 68 Ansa 31 di 68 Ansa 32 di 68 Ansa 33 di 68 Ansa 34 di 68 Ansa 35 di 68 Ansa 36 di 68 Ansa 37 di 68 Ansa 38 di 68 Ansa 39 di 68 Ansa 40 di 68 Ansa 41 di 68 Ufficio stampa 42 di 68 Ufficio stampa 43 di 68 LaPresse 44 di 68 LaPresse 45 di 68 LaPresse 46 di 68 LaPresse 47 di 68 LaPresse 48 di 68 LaPresse 49 di 68 LaPresse 50 di 68 LaPresse 51 di 68 LaPresse 52 di 68 LaPresse 53 di 68 LaPresse 54 di 68 LaPresse 55 di 68 LaPresse 56 di 68 LaPresse 57 di 68 LaPresse 58 di 68 LaPresse 59 di 68 LaPresse 60 di 68 LaPresse 61 di 68 LaPresse 62 di 68 LaPresse 63 di 68 LaPresse 64 di 68 LaPresse 65 di 68 LaPresse 66 di 68 LaPresse 67 di 68 LaPresse 68 di 68 LaPresse 68 di 68 leggi dopo slideshow ingrandisci Milano si prepara alla "Fase 2". Alle fermate di bus e tram, l'Atm, l'azienda di trasporto pubblico della città, ha creato dei segnaposto per garantire a chi è in attesa il rispetto della distanza di sicurezza. "Stai qui", è il messaggio che compare all'interno di un cerchio rosso. Segnaletica per il distanziamento sociale anche sui treni della metropolitana.

Si alza il tono della polemica sull'emergenza coronavirus e sulla gestione della Fase 2 da parte del governo. Il ministro Boccia invita "governatori e Lega a non soffiare sul fuoco" ma piuttosto "per il bene della nazione, a seguire unità, serietà e responsabilità". Risponde Salvini, che con il gruppo della Lega da mercoledì sta occupando l'aula del Senato: "Portiamo in Parlamento la voce degli italiani". De Micheli: "Si studia App per i mezzi pubblici".