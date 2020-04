Fase 2, Conte pronto a riferire alle Camere | Monta la protesta contro il nuovo decreto sul coronavirus

"Sarò prima alla Camera dei deputati e poi al Senato della Repubblica per un’informativa urgente sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche". Con un post su Facebook il premier annuncia l'atteso discorso sulla Fase 2, mentre monta la protesta contro il nuovo Dpcm sul coronavirus che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio e che ha già unito sotto la bandiera del malcontento più parti: le Regioni, le opposizioni, le categorie.