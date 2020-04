Conte: "Enti locali non possono allentare restrizioni, è illegittimo"

"Non ci sarà un piano rimesso a iniziative improvvide di singoli enti locali, ma basato su rilevazioni scientifiche. Iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi illegittime". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nell'informativa sul coronavirus. "Ritengo profondamente ingiusta l'accusa di aver arbitrariamente compresso le libertà costituzionali", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui