Coronavirus, deputati della Lega occupano Camera e Senato

I deputati della Lega hanno occupato l'Aula della Camera e del Senato . Al momento della chiusura della seduta, i deputati della Lega sono rimasti nell'Emiciclo. "Tanti di voi ci hanno chiesto di rimanere in Parlamento fino a che dal governo non arriveranno risposte concrete agli italiani" sulle misure economiche per il coronavirus . Così il leader della Lega, Matteo Salvini, twittando dall'Aula del Senato.

"Risposte concrete su mascherine e protezione sanitaria per tutti, cassa integrazione non ancora arrivata ai lavoratori, soldi veri a commercianti e imprenditori, certezze per le famiglie coi figli a casa e le scuole chiuse, sospensione vera dei mutui, sostegno per affitti e bollette, mafiosi da riportare in carcere", scrive Savini. "Gli Italiani - aggiunge - si sono dimostrati anche in emergenza un grande Popolo, adesso meritano fiducia e protezione. Noi ci siamo, stanotte fateci compagnia a distanza #TorniamoLiberi".