Coronavirus, Anef: "Apertura impianti sci non prima del 20-30 gennaio" 

Ansa

"Avviare la stagione sciistica il 7 gennaio è un'utopia. Se cala il contagio possiamo ipotizzare un'apertura tra il 20 e il 30 gennaio, non prima". Lo ha affermato Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione nazionale esercenti funiviari. "Con una situazione sanitaria così compromessa non ha senso pensare di riaprire gli impianti. Ora dobbiamo puntare ad avere un protocollo, poi penseremo ad individuare una data certa per la riapertura", ha precisato.