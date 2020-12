Covid, la prima vaccinata in Italia sarà un'infermiera dello Spallanzani di Roma

Ansa

Sarà una donna, un'infermiera, la prima vaccinata Covid in Italia. E' tutto pronto, infatti, all'istituto Spallanzani di Roma per la somministrazione delle prime dosi della campagna vaccinale in programma il 27 dicembre in contemporanea in tutta Europa. Riceveranno il vaccino, fanno sapere dall'istituto, anche un operatore sociosanitario, una ricercatrice e due medici.