Gb, a Londra vaccinata contro il Covid la prima italiana: è un'infermiera modenese

E' un'infermiera modenese di 30 anni la prima italiana ad aver ricevuto il vaccino anti-Covid della Pfizer-BioNtech . Laureata nel 2014, Elena Baraldi si è trasferita a Londra 6 anni fa e lavora al Croydon University Hospital. Proprio per il suo lavoro in prima linea contro il coronavirus, mercoledì è stata vaccinata nella capitale britannica. "Sto benissimo, per ora nessun effetto collaterale a parte il braccio un po' indolenzito", ha detto.

In un'intervista rilasciata al quotidiano Il Resto del Carlino, l'infermiera modenese ha raccontato che nel pronto soccorso in cui lavora cura i casi Covid più gravi: "Mi occupo delle ventilazioni e dei caschi". L'essere sempre a contatto con pazienti le ha permesso di avere diritto al vaccino anti-Covid nonostante la giovane età: "Rientravo nella categoria degli operatori ad alto rischio occupazionale – ha precisato – non ho avuto dubbi e sono contenta di essermi vaccinata, sia per proteggere me stessa sia per non diventare un veicolo di contagio verso pazienti, amici e familiari".

Usa, Pfizer annuncia il suo vaccino anti covid IPA 1 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 14 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

A Natale, ha spiegato ancora, "non credo che riuscirò a tornare a casa dalla mia famiglia (che non vede dall'estate scorsa, ndr). La mia città mi manca molto, so che anche lì la situazione è drammatica e i miei colleghi stanno facendo l’impossibile. Qui a Londra mi sento realizzata, la mia professionalità è appagata anche sotto il profilo economico. Riesco a mantenermi in un appartamento da sola a Londra e a mettere da parte qualche risparmio. Qui la nostra figura professionale è valorizzata sia a livello istituzionale sia tra i cittadini. Ho diritti che in Italia mi sognerei. Non avrei mai pensato di lasciare il mio Paese. Quando parlo con i miei colleghi italiani, di Modena, mi raccontano di come, malgrado stiano rischiando la vita, spesso non venga riconosciuta la loro professionalità e mi dispiace".

Elena ha quindi spiegato come l'Inghilterra sta affrontando la seconda ondata della pandemia: "Le restrizoni ci sono e vengono calibrate a seconda della capacità delle terapie intensive – ha affermato –. A differenza dell’Italia qui non c’è mai stato un vero lockdown e nella prima fase devo dire che il governo inglese, guardando anche all’Italia, avrebbe potuto fare meglio. Ho visto morire tanta gente, anche giovane, tra i quali un mio collega di trent’anni che non aveva patologie, almeno conosciute. Il Covid è subdolo perché in alcune persone, a causa di reazioni immunitarie anomale, può portare a un aggravamento repentino. Senza dimenticare che molti sopravvissuti hanno strascichi importanti, come problemi renali, polmonari o neurologici anche permanenti".