Covid, la Gran Bretagna approva il vaccino Pfizer-BioNTech

"Il governo ha accettato la raccomandazione dell'autorità di regolazione sui farmaci del Regno, la Mhra, per approvare l'uso del vaccino Covid-19 della Pfizer-BioNTech", si legge in un comunicato del ministero della Sanità. "Il vaccino sarà disponibile in tutto il Regno Unito a partire dalla prossima settimana con la priorità agli anziani delle case di riposo e il personale medico", si precisa nella nota.

Presto dovrebbero essere disponibili circa 10 milioni di dosi con le prime in arrivo nel Paese nei prossimi giorni. L'azienda Pfizer ha infatti reso noto che inizierà immediatamente a spedire forniture limitate in Gran Bretagna e si sta preparando per una distribuzione ancora più ampia qualora dovesse ricevere un via libera simile dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, decisione prevista già la prossima settimana.

Il Ceo di Pfizer, Albert Bourla, ha definito la decisione del Regno Unito "un momento storico". "Ci stiamo concentrando per muoverci con lo stesso livello di urgenza per fornire in modo sicuro un vaccino di alta qualità in tutto il mondo", ha affermato in una nota. I vaccini realizzati dall'americana Pfizer e dal suo partner tedesco BioNTech sono stati testati su decine di migliaia di persone. E sebbene lo studio non sia completo, i primi risultati suggeriscono che il vaccino sia efficace al 95% nel prevenire il Covid-19 nelle fasi da lieve a grave. I soggetti vaccinati possono avvertire dolore temporaneo e reazioni simil-influenzali subito dopo le iniezioni.



Le aziende hanno detto ai regolatori che delle prime 170 infezioni rilevate nei volontari dello studio, solo otto erano tra le persone che avevano ricevuto il vaccino vero e proprio e il resto aveva ricevuto un'iniezione fittizia. "Questa è una protezione straordinariamente forte", ha recentemente dichiarato all'Associated Press il dottor Ugur Sahin, ceo di BioNTech.