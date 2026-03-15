I maltrattamenti perpetrati dall'uomo nei confronti della donna si sarebbero protratti dal 2016 al 2018 quando, nel mese di febbraio e a convivenza ormai conclusa, l'imputato si è appropriato dei beni della ex, quali vestiti e mobili. Gli oggetti sono poi stati collocati nella sua seconda casa e, per ben due volte la donna si è rivolta lui per farsi ridare le sue cose, senza risultati. Secondo la ricostruzione l'uomo aveva sempre tenuto "condotte autoritarie, affettivamente ricattatorie e coercitive consistite nell'ostacolarla rispetto alla sua attività di barista" in quanto, secondo lui, la professione svolta dalla ex era "un lavoro da poco di buono". Il soggetto ha, inoltre, imposto alla donna di dipendere economicamente da lui e di occuparsi, in via esclusiva, della casa e dell'accudimento del figlio (di lui, orfano di madre) allontanandola e isolandola da tutti, persino dai suoi parenti e dalla propria figlia. Alla progressiva segregazione erano seguite le condotte violente e, proprio per questo, la donna era più volte fuggita per poi, però, tornare.