Continua l'ondata di maltempo, allerta arancione in Basilicata

Il maltempo continua a imperversare sull'Italia. Per mercoledì allerta arancione in Basilicata , gialla in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia e Veneto. Martedì acqua alta record a Venezia : due morti e danni alla Basilica di San Marco. Il sindaco Brugnaro chiederà "lo stato di calamità".

Scuole chiuse in molti Comuni del Napoletano Il maltempo sta creando pesanti disagi anche in provincia di Napoli dove numerosi sindaci hanno deciso di tenere chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Una scelta dettata dalla proroga dell'allerta meteo, prorogata dalla Protezione civile regionale fino alle 18 di mercoledì e dalle previsioni dell'Aeronautica militare che segnalano venti forti che potrebbero raggiungere i 72 chilometri orari. Cancelli sbarrati non solo a Napoli città, ma anche a Capri, Pozzuoli e in diversi Comuni dell'area vesuviana: San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Cercola, Massa di Somma, Somma Vesuviana, Volla, Pollena Trocchia e Sant'Anastasia.

Caos e disagi per la neve sulle Dolomiti Sulle Dolomiti si registrano forti problemi alla viabilità. In alcune zone dell'Alto Adige nel corso della notte sono caduti fino a 40 centimetri di neve. Numerose strade sono bloccate per alberi caduti, così anche la linea ferroviaria della val Pusteria. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade, mentre a Bolzano si registrano cantine allagate. I maggiori problemi si registrano in val d'Ega, val Gardena e val Pusteria.