Maltempo, allerta rossa al Sud, gialla al Centro-Nord: molti i disagi

Il maltempo continua a sferzare l'Italia. Allerta rossa su Calabria, Basilicata e Sicilia; arancione in Puglia; gialla per Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. Le scuole resteranno chiuse a Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. Difficoltà nella circolazione dei treni nelle zone interessate da vento e pioggia abbondante.

Inizio settimana all'insegna del maltempo Già lunedì la nuova perturbazione proveniente dall'Africa ha portato il maltempo sulle regioni meridionali dell'Italia con piogge, venti forti e mareggiate e ora si appresta a risalire lo stivale. Danni ingenti sono stati registrati nel Salento per la grandine che si è abbattuta sulle coltivazioni. La Protezione civile ha lanciato l'allerta arancione per il rischio di allagamenti e smottamenti in Sicilia, Calabria e Basilicata.

Forti disagi anche a Roma, dove allagamenti, chiusure di strade e gallerie, incidenti, hanno mandato ancora una volta in tilt il traffico della Capitale.

Acqua alta a Venezia, nidi e scuole di infanzia chiusi L'amministrazione comunale ha deciso la chiusura di nidi e scuole d'infanzia a Venezia e nelle isole della Laguna per le possibili maree eccezionali che, secondo le previsioni, potrebbero superare i 150 centimetri.

A Napoli chiusi parchi, cimiteri e scuole A Napoli a causa del maltempo restano chiusi parchi, cimiteri e scuole. In particolar modo l'attenzione è puntata sui forti venti che dovrebbero spazzare la città partenopea. Proprio in questa ottica l'amministrazione comunale raccomanda di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature.