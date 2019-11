Maltempo, violenta tromba d'aria a Porto Cesareo (Lecce): danni

Porto Cesareo, tromba d'aria devasta la città Tgcom24 1 di 27 Tgcom24 2 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 27 di 27 Tgcom24 10 di 27 Tgcom24 11 di 27 Tgcom24 12 di 27 Tgcom24 13 di 27 Tgcom24 14 di 27 Tgcom24 15 di 27 Tgcom24 16 di 27 Tgcom24 17 di 27 Tgcom24 18 di 27 Tgcom24 19 di 27 Tgcom24 20 di 27 Tgcom24 21 di 27 Tgcom24 22 di 27 Tgcom24 23 di 27 Tgcom24 24 di 27 Tgcom24 25 di 27 Tgcom24 26 di 27 Tgcom24 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta su Porto Cesareo, in Salento, provocando danni gravi al porto turistico e crolli sul pontile e dei muretti di recinzione. Un pontile della darsena, lungo 60 metri, è stato sollevato e trascinato via dal vento e dal mare in burrasca e ha portato con sè tutte le barche ormeggiate. Centinaia di barche ammassate: alcune sul molo, altre sono finite nell'area giochi a circa 300 metri di distanza.