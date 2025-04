Consulta: ok domiciliari al padre se la madre non può farsi carico figli

Secondo i due tribunali, la differenza di trattamento tra padre e madre detenuto non consentirebbe di tutelare appieno gli interessi dei figli, privandoli indebitamente del rapporto con il padre. Inoltre, essa violerebbe il principio di eguaglianza tra sessi e all'interno del matrimonio, "privilegiando irragionevolmente la posizione della madre rispetto a quella del padre". La Corte Costituzionale ha osservato che il legislatore ha ritenuto di apprestare un trattamento di particolare favore per il rapporto tra la madre condannata e il bambino in tenera età, muovendosi in consonanza con l'obbligo di proteggere la maternità stabilito dall'articolo 31 della Costituzione. Oltre che con numerose raccomandazioni di diritto internazionale che mirano ad assicurare, per quanto possibile, la presenza della madre condannata accanto ai propri figli.