Rigopiano, Cassazione: "Con la strada libera dalla neve, le persone si sarebbero potute salvare"

Se la strada che portava all'hotel Rigopiano "fosse stata liberata dalla neve" la mattina del 18 gennaio 2017, quando gli ospiti dell'albergo "tentarono invano di abbandonare la struttura, gli eventi morte e lesioni non si sarebbero verificati". Sono le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione ha disposto un appello bis per dieci imputati per la tragedia. Secondo i giudici, la disponibilità di mezzi spazzaneve "avrebbe dovuto essere monitorata". La valanga che colpì l'hotel abruzzese provocò la morte di 29 persone.