Concorso Banca d'Italia 2024 per 61 posti: requisiti e come fare domanda online

Chi supera i test pre-selettivi, potrà partecipare alla prova scritta, consistente nello svolgimento di quattro quesiti a risposta sintetica sulle materie indicate nei programmi indicati all'interno del bando di concorso. Previsto anche un breve elaborato in lingua inglese su argomenti di attualità. La durata complessiva della prova verrà stabilita dalla Commissione d'esame. La prova scritta potrà durare fino a un massimo di cinque ore, dopo le quali la Commissione esaminerà questi aspetti: le conoscenze tecniche e la loro applicazione pratica da parte dei candidati; la capacità di sintesi e di chiarezza espressiva; l'attinenza delle risposte alla traccia e la loro pertinenza; la capacità di argomentazione e sviluppo critico. Per l'esame scritto è prevista l'attribuzione di massimo 15 punti per ciascun quesito. In totale, si potrà raggiungere un punteggio massimo di 60 punti. La prova sarà intesa come superata con almeno nove punti per ciascun quesito. Si potrà, comunque, essere ammessi alla prova orale anche nel caso in cui si dovesse ottenere meno di 6 punti in un quesito, purché il punteggio complessivo sia di almeno 36.