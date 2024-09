Concorso 64 marescialli delle Forze armate 2024: requisiti e domanda

Per partecipare alla selezione bisogna essere cittadini italiani, non avere compiuto il 32° anno di età e possedere l'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato. Godere dei diritti civili e politici; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico–fisica. Inoltre, bisogna non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Se militari, è necessario non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Inoltre, è necessario non essere sottoposti a misure di prevenzione; avere tenuto condotta incensurabile; non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. Infine, possedere i titoli di studio richiesti per ciascuna classe di concorso e avere riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope a scopo non terapeutico.