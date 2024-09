Test d'ingresso Medicina, arriva la graduatoria nazionale: per gli aspiranti camici bianchi parte la caccia ai 22mila posti

- Prenotato: significa che non si rientra nei posti disponibili per la prima preferenza utile, ma si risulta comunque assegnatari di una posizione in una delle scelte successive. In questo caso si hanno due alternative: ci si può immatricolare nella sede e nel corso a cui si risulta prenotati, sempre entro 4 giorni, oppure si possono aspettare gli scorrimenti successivi per verificare se si liberano posti nelle sedi maggiormente preferite. In questo secondo caso, si dovrà dare conferma dell’interesse a restare in graduatoria; lo stesso andrà fatto per ogni scorrimento, finché non si risulterà assegnati nella sede più gradita.