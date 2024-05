Concorso Banca d'Italia 2024: requisiti e come candidarsi

Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito di Bankitalia nella sezione “ Concorsi aperti per cui è possibile presentare domanda ”. Possono candidarsi gli esperti in Data science in possesso di determinati requisiti. Gli assunti lavoreranno negli uffici dell'Amministrazione centrale. Il loro compito sarà occuparsi dell' utilizzo e della gestione di big data . Inoltre, potrebbero essere inseriti in progetti che prevedono l'utilizzo di strumenti di machine learning e intelligenza artificiale, e contribuire a promuovere l'utilizzo di tecnologie avanzate, anche partecipando a progetti di rilievo internazionale.

Tgcom24

Qual è la funzione della Banca d'Italia? Le principali funzioni sono dirette ad assicurare la stabilità monetaria e finanziaria. Concorre alle decisioni della politica monetaria unica nell'area dell'euro, gestisce le riserve valutarie proprie e una quota-parte di quelle della Bce per conto di quest'ultima. È responsabile della produzione delle banconote in euro per la quota definita nell'ambito dell'Eurosistema, della gestione della circolazione e dell'azione di contrasto alla contraffazione. Espleta per conto dello Stato compiti di tesoreria. Come Autorità di Vigilanza, persegue la sana e prudente gestione degli intermediari, la stabilità complessiva e l'efficienza del sistema finanziario, nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia da parte dei soggetti vigilati. Tutela i clienti attraverso l'esercizio della vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti degli intermediari bancari e finanziari, il rafforzamento degli strumenti di protezione individuale dei clienti e del livello di alfabetizzazione finanziaria della popolazione.

Come si entra a lavorare nella Banca d'Italia? L'unico modo è superare un concorso. Bankitalia bandisce periodicamente concorsi pubblici per diverse figure professionali, con o senza laurea, e per borsisti. Attualmente cerca 10 esperti di Data science. Le domande vanno inviate entro il 14 giugno.

Concorso Banca d'Italia 2024: i requisiti Per partecipare al concorso per 10 esperti in Data science bisogna essere cittadini italiani, possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana, l'idoneità fisica alle mansioni e il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, è necessario non avere tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere. Bisogna poi dimostrare di essere in possesso dei titoli richiesti.

Concorso Bankitalia 2024: i titoli richiesti I candidati al concorso dovranno attestare le proprie competenze di statistica e di gestione dei dati. A tale proposito è richiesta la laurea specialistica o magistrale conseguite con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in Data science e gestione dell'innovazione (LM-Data) oppure Tecniche e metodi per la società dell'informazione (100S/LM-91); Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (50S/LM-44); Ingegneria delle telecomunicazioni (30S/LM-27); Ingegneria informatica (35S/LM-32); Ingegneria gestionale (34S/LM-31); Ingegneria dell'automazione (29S/LM-25); Ingegneria elettronica (32S/LM-29); Informatica (23S/LM-18); Sicurezza informatica (LM-66); Matematica (45S/LM-40); Fisica (20S/LM-17); Scienze statistiche (LM-82); Statistica economica, finanziaria e attuariale (91S); Scienze statistiche, attuariali e finanziarie (LM-83); Finanza (19S/LM-16) o altra laurea equiparata.

Università e concorso Banca d'Italia 2024: quali lauree sono necessarie? Si può partecipare al concorso anche se in possesso di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, sempre conseguito con un punteggio di almeno 105/110, in Ingegneria delle telecomunicazioni; Ingegneria informatica; Ingegneria gestionale; Ingegneria elettronica; Informatica; Matematica; Fisica; Scienze dell’informazione; Statistica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia e finanza oppure un'altra laurea equiparata o equipollente. Inoltre, può partecipare al concorso chi ha conseguito la laurea all'estero oppure è in possesso di titoli esteri conseguiti in Italia e riconosciuti come equivalenti a uno di quelli indicati.

Concorso Bankitalia 2024: come fare domanda Per candidarsi al concorso bisogna entrare nell'apposita area sul sito bancaditalia.it. Le richieste vanno inviate per via telematica, compilando gli appositi moduli sul sito. La scadenza per presentare le domande è fissata per il 14 giugno 2024 alle ore 16, ma è consigliabile inviarle con qualche giorno oppure ora di anticipo, poiché all'ultimo momento, vista la grande affluenza, il sistema potrebbe essere più lento oppure per non incorrere eventuali errori del sistema.

Bando Bankitalia 2024: è prevista una preselezione? Sì. In particolare, nel caso in cui le richieste di partecipazione al concorso saranno superiori a 900, verranno preselezionati in base ai titoli dichiarati i primi 900 candidati. Per stilare la graduatoria preliminare si terrà conto del voto di laurea e, in particolare, verrà attribuito questo punteggio: a chi ha conseguito la laurea con un punteggio da 105/110 a 106/110 verrà assegnato 1 punto. Da 107 a 109, 2 punti. Per chi si è laureato con 110 e 110 e lode i punti attribuiti saranno 3.

Come si svolge il concorso Sono previste una prova scritta e una orale. Lo scritto consisterà nello svolgimento di tre quesiti sulle materie indicate nel programma, e cioè: Data science e intelligenza artificiale (20 punti); Statistica (20 punti); Econometria e Statistical learning (20 punti). Supera la prova chi ha ottenuto un punteggio di almeno 12 punti per ogni quesito. Saranno ammessi alla prova orale i candidati con almeno 8 punti in uno dei quesiti, purché il punteggio complessivo non sia inferiore a 36 punti. È poi prevista anche una prova in lingua inglese, consistente nello svolgimento di un elaborato su argomenti di attualità. In questo caso verranno attribuiti 3 punti, che andranno ad aggiungersi al totale ottenuto con gli altri tre quesiti. La prova scritta dura al massimo cinque ore, su decisione della commissione. Quest'ultima valuterà le competenze tecniche, la capacità di sintesi, l'attinenza alla traccia, la chiarezza espressiva e la capacità di argomentare dei candidati. Durante la prova scritta non sarà possibile consultare testi normativi, manuali, appunti o dizionari.