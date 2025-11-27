Collegno (Torino): in un video la mortale aggressione a Marco Veronese

Il 4 novembre, la procura aveva comunicato il fermo di Nicastri, "una persona legata sentimentalmente alla ex compagna della vittima, che ha poi confessato l'omicidio". Le indagini, condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Torino e della Compagnia di Rivoli, hanno consentito di ricostruire l'arrivo sul luogo del delitto del presunto responsabile dell'omicidio, e "la sua fuga successiva, utilizzando un veicolo il cui percorso è stato seguito e ricostruito" dagli investigatori, grazie all'acquisizione e all'esame da parte dei Carabinieri "delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati".