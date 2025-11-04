Ucciso a Collegno, confessa il fidanzato della ex

Ha confessato l’omicida di Marco Veronese, l’imprenditore trentanovenne ucciso a coltellate nella notte tra il 22 e il 23 ottobre a Collegno, nel Torinese. Si chiama Michele Nicastri, ha 49 anni, è residente a Torino ed è incensurato. E’ un ingegnere informatico benestante, fidanzato della ex compagna di Veronese. La vittima aveva avuto tre figli con la donna. Alla base dell’omicidio ci sarebbero proprio tensioni e dissidi nella gestione e nell’affidamento dei ragazzi che Veronese pretendeva di vedere più spesso. Una situazione che avrebbe pesato al punto tale da scatenare la follia omicida.