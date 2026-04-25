SPARIRANNO PER SEMPRE

Cognomi italiani in via di estinzione, quando anche il nome di famiglia rischia di finire nel silenzio

Dalle radici medievali agli effetti della crisi demografica, viaggio tra i cognomi che potrebbero non avere futuro

25 Apr 2026 - 11:54
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Nessuno se ne accorge davvero, ma ogni anno, in Italia scompaiono cognomi che esistevano da secoli. Non cambiano ma in silenzio spariscono nel nulla. Quando l'ultima persona che li porta muore e non ha figli, quel nome con tutta la sua storia esce di scena definitivamente. A fotografare questo fenomeno è una ricerca della piattaforma genealogica MyHeritage, che ha individuato i cognomi ormai con troppi pochi portatori per garantirsi un futuro.

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Dal Medioevo a oggi: nomi che raccontano vite e mestieri

 Molti dei cognomi a rischio sono veri reperti linguistici. Nati nel Medioevo, raccontano ciò che le persone erano, facevano o speravano come Aguglione, legato probabilmente ad attività artigianali o alla pesca nella Toscana del Duecento o Bellagamba, uno di quei soprannomi descrittivi che fotografavano un tratto fisico. Più a Nord, c'è Cantarutti che rimanda a un passato di musica e tradizioni popolari friulane.

Altri cognomi parlano di condizioni sociali: Diotallevi e Proietti venivano spesso attribuiti ai trovatelli, come augurio o segno di un'origine incerta. Incognito, ancora più esplicito, segna proprio l'assenza di identità. E poi ci sono quelli legati ai mestieri e al potere: Legista, che richiama il mondo del diritto, o Zappacosta, associato al lavoro agricolo. Alcuni, come Mangiaterra, nascondono trasformazioni linguistiche che raccontano la storia economica del Paese.

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Se il territorio non basta più

 Tutti questi cognomi hanno un punto in comune: sono profondamente locali: nascono e si sviluppano in aree ristrette, spesso sono legati a un dialetto o a una comunità precisa. Ma è proprio questo a renderli fragili. Lo spopolamento dei piccoli centri e la concentrazione nelle grandi città stanno spezzando quei legami territoriali che per secoli ne hanno garantito la continuità. Nomi come Scantamburlo, con radici venete, o Vespasiani, legato al Lazio, difficilmente si diffondono altrove. Restano confinati in alcune zone e quando la comunità diminuisce, spariscono.

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Il vero nodo sono le nascite sempre più rare

 Il fattore decisivo resta però uno: la denatalità. In un Paese dove si fanno sempre meno figli, i cognomi rari sono i primi a soccombere. Basta una generazione senza eredi per cancellare una linea familiare. Non è solo una questione anagrafica, è un effetto domino: meno figli uguale meno continuità.

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Salvare i nomi, almeno nella memoria

 Se la sopravvivenza biologica di questi cognomi è incerta, quella culturale può ancora essere preservata. La genealogia digitale offre strumenti per ricostruire storie familiari e dare un contesto a nomi che rischiano di diventare solo curiosità. Alcune piattaforme permettono di risalire alle origini, collegare documenti e ricostruire alberi genealogici. Non è solo un esercizio di nostalgia: è un modo per conservare tracce di società, mestieri e identità che non esistono più o stanno per scomparire.

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Quando un cognome scompare, cosa perdiamo davvero?

 La fine di un cognome non è solo la fine di una parola, rappresenta la scomparsa di un pezzo di storia quotidiana: una famiglia, un territorio, una tradizione. A ricordarli non resterà una targa, né una celebrazione, ma solo una riga in meno, da qualche parte in un archivio in qualche ufficio anagarfe di un Comune italiano.

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