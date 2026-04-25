Tutti questi cognomi hanno un punto in comune: sono profondamente locali: nascono e si sviluppano in aree ristrette, spesso sono legati a un dialetto o a una comunità precisa. Ma è proprio questo a renderli fragili. Lo spopolamento dei piccoli centri e la concentrazione nelle grandi città stanno spezzando quei legami territoriali che per secoli ne hanno garantito la continuità. Nomi come Scantamburlo, con radici venete, o Vespasiani, legato al Lazio, difficilmente si diffondono altrove. Restano confinati in alcune zone e quando la comunità diminuisce, spariscono.